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Сегодня, 14:39

Семин: «Головин проводит свой лучший сезон»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Монако» Александра Головина.

Ранее Головин вошел в символическую сборную лучших игроков лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe.

«Головин проводит свой лучший сезон. Приятно, что авторитетные французские издания это отмечают, включают Сашу в списки лучших игроков чемпионата. Войти в десятку сильнейших футболистов лиги 1 — большое достижение. Многим игрокам стоит брать пример с Головина. И не только российским», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

В этом сезоне российский хавбек провел 15 матчей за «Монако», забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
Александр Головин
Футбол
ФК Монако
Юрий Семин
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