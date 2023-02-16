Семья Месси готова к переезду в США

Нападающий Лионель Месси летом может покинуть «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

35-летний аргентинец не может договориться с парижским клубом по условиям нового контракта.

Следующим клубом Лионеля Месси может стать «Интер Майами», которым владеет группа инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом. Семья Месси готова переехать в США, что немаловажно в этом вопросе.

Отмечается, что у Лионеля Месси есть дом в США, и его семейство с удовольствием проводит там время.

Действующий контракт нападающего с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он отметился 15 голами и 14 голевыми передачами, отыграв 26 матчей за «ПСЖ».