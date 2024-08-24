«Сент-Этьен» и «Гавр» встретятся в матче 2-го тура французской лиги 1 в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет платформа Okko Sport. Трансляция будет доступна по подписке.

В 1-м туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» проиграл «Монако» со счетом 0:1, а «Гавр» уступил «ПСЖ» (1:4).

«Сент-Этьен» провел сезон-2023/24 в лиге 2, команда набрала 65 очков в 38 матчах и заняла третье место. В стыковых матчах «Сент-Этьен» победил «Родез» со счетом 2:0, а затем — «Метц» (4:3 по сумме двух встреч).

«Гавр» в сезоне-2023/24 занял 15-е место в лиге 1, набрав 32 балла в 34 турах.

Основная информация о новом сезоне чемпионата Франции доступна в материале «СЭ» по ссылке.

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