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Франция

29 марта, 22:55

«ПСЖ» со счетом 6:1 разгромил «Сент-Этьен», Сафонов отыграл весь матч

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Сент-Этьен» — «ПСЖ».
Фото Reuters
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«ПСЖ» на выезде разгромил «Сент-Этьен» в матче 27-го тура французской лиги 1 — 6:1.

Весь матч в составе парижан отыграл российский голкипер Матвей Сафонов. Дублем отметился Дезире Дуэ (53-я и 66-я минуты). По голу забили Гонсалу Рамуш (с пенальти, 43-я), Хвича Кварацхелия (50-я), Жоау Невеш (62-я) и Ибраим Мбай (90-я).

Единственный гол хозяев на счету Лукаса Стассина (9-я).

«ПСЖ» (71 очко) продолжает лидировать в чемпионате Франции. Команда Луиса Энрике досрочно гарантирует себе чемпионство, если «Монако» и «Ницца» сыграют вничью в матче 27-го тура. Матч пройдет 29 марта. Начало — в 23.05 по московскому времени.

«Сент-Этьен» (20) остается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 27-й тур.
29 марта, 21:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:6
ПСЖ

Источник: Таблица лиги 1
6
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сент-Этьен
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