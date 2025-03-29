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29 марта, 18:00

«Сент-Этьен» — «ПСЖ»: трансляция матча лиги 1 онлайн

«Сент-Этьен» и «ПСЖ» встретятся в чемпионате Франции 29 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сент-Этьен» и «ПСЖ» встретятся в 27-м туре чемпионата Франции в субботу, 29 марта. Игра на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция) начнется в 21.00 по московскому времени.

Изучайте ключевые события и результат игры «Сент-Этьен» — «ПСЖ» в матч-центре нашего сайта.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Контент сервиса доступен при наличии платной подписки.

Франция. Лига 1. 27-й тур.
29 марта, 21:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:6
ПСЖ

После 26 туров чемпионата Франции-2024/25 «Сент-Этьен» занимал 17-е место с 20 очками, предыдущим соперником «святых» был «Гавр» (1:1). «ПСЖ» лидирует в лиге с 68 очками, перед паузой на матчи сборных в воскресенье, 16 марта, парижане обыграли «Марсель» (3:1).

Выступающий за «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне провел во всех турнирах 12 матчей и пропустил 7 голов.

Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сент-Этьен
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