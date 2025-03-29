«Сент-Этьен» и «ПСЖ» встретятся в 27-м туре чемпионата Франции в субботу, 29 марта. Игра на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене (Франция) начнется в 21.00 по московскому времени.

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Франция. Лига 1. 27-й тур.

29 марта, 21:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)

После 26 туров чемпионата Франции-2024/25 «Сент-Этьен» занимал 17-е место с 20 очками, предыдущим соперником «святых» был «Гавр» (1:1). «ПСЖ» лидирует в лиге с 68 очками, перед паузой на матчи сборных в воскресенье, 16 марта, парижане обыграли «Марсель» (3:1).

Выступающий за «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне провел во всех турнирах 12 матчей и пропустил 7 голов.