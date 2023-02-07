Первый тренер Головина высказался об игре полузащитника за «Монако»: «Его ценит французская публика!»

Сергей Васютин, первый тренер российского полузащитника «Монако» Александра Головина, в разговоре с «СЭ» оценил прогресс футболиста в текущем сезоне.

«Я только радуюсь всем успехам Саши! Мы постоянно на связи. Перед Новым годом в очередное окно Саша приезжал в Ленинск-Кузнецкий, где мы играли выставочный матч. Был полный зал болельщиков. У него прекрасный сезон! Саша сейчас находится в расцвете сил, он играет практически каждый матч по 90 минут. Это для него как подарок! Саша расстраивался, когда ему доверяли не так много игрового времени. У него неплохая статистика, «Монако» выступает достаточно успешно. Самое главное — его ценит французская публика, фанаты требуют продления и называют недооцененным игроком. Слава Богу, что все микротравмы позади. Очень хочу, чтобы «Монако» вместе с ним пробилось в Лигу чемпионов. Это реально!» — сказал Васютин «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Головин провел 30 матчей за монегасков, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.