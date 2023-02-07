Первый тренер Головина — об интересе «Боруссии»: «Саша готов к переменам. Думаю, в этом году что-то произойдет»

Сергей Васютин, первый тренер Александра Головина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к российскому полузащитнику «Монако» со стороны дортмундской «Боруссии».

«Слухи ходили и два, года назад. Якобы «Челси» с «Ювентусом» проявляли интерес. Сейчас «Боруссия». Раньше ценилось, что игрок в одном клубе раз и навсегда. В «Монако» Саше достаточно комфортно. Но сейчас он вошел в такую форму, что, может, нужно что-то поменять. Хотя от добра добра не ищут. Не всегда перемены идут во благо. Но Саша психологически сам готов к переменам, готов поиграть в другом чемпионате. Может быть, даже более сильном, чем французский. Сменит ли он летом команду? Все зависит от многих моментов — трансферная стоимость, работа агентов, личное желание, видение «Монако». Но мне кажется в этот год что-то произойдет», — сказал Васютин «СЭ».