Серхио Рамос ни разу не проиграл в 21 матче чемпионата Франции и повторил рекорд турнира

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции.

Испанец не проигрывает 21 матч подряд в лиге 1. Парижане одержали победу в 17 встречах и 4 раза сыграли вничью с футболистом в составе.

Рамос повторил рекорд бывшего защитника «ПСЖ» Хуана Пабло Сорина, который также не проигрывал в 21 матче.

Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года на правах свободного агента. До этого он 16 лет выступал за «Реал».