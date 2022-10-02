Серхио Рамос ни разу не проиграл в 21 матче чемпионата Франции и повторил рекорд турнира

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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Франции.
Испанец не проигрывает 21 матч подряд в лиге 1. Парижане одержали победу в 17 встречах и 4 раза сыграли вничью с футболистом в составе.
Рамос повторил рекорд бывшего защитника «ПСЖ» Хуана Пабло Сорина, который также не проигрывал в 21 матче.
Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года на правах свободного агента. До этого он 16 лет выступал за «Реал».
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Основные источники исследования