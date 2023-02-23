0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:20

Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Виталий Косик
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

«Настало время попрощаться со сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на уровень, на котором я могу играть. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится гораздо лучше», — написал испанец в соцсетях.

36-летний футболист провел за национальную команду 180 матчей и забил 23 гола.

В составе «красной фурии» он становился чемпионом мира в 2010 году и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).

Серхио Рамос
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Выступления под нейтральным флагом — предательство?
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роша рассказал, как относится к критике в адрес Неймара