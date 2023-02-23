Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

«Настало время попрощаться со сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не рассчитывает на меня, несмотря на уровень, на котором я могу играть. К большому сожалению, для меня это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится гораздо лучше», — написал испанец в соцсетях.

36-летний футболист провел за национальную команду 180 матчей и забил 23 гола.

В составе «красной фурии» он становился чемпионом мира в 2010 году и дважды чемпионом Европы (2008, 2012).