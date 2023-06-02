Серхио Рамос опубликовал прощальное письмо, посвященное его уходу из «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос выступил с обращением в связи с его уходом из клуба.

В пятницу, 2 июня парижский клуб объявил о том, что 37-летний испанец покинет команду на правах свободного агента по окончании сезона-2022/23.

«Завтра будет особенный день, я попрощаюсь с очередным этапом моей жизни. Не знаю, как много мест можно называть домом, но «ПСЖ» с его фанатами и сам Париж стали им для меня. Спасибо за два особенных года, за это время я смог выступить во всех турнирах и отдать все силы на поле. Теперь я буду носить футболку с другими цветами, но сначала хочу в последний раз сказать: вперед, Париж!», — написал Рамос у себя в соцсетях.

Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 57 матчах за команду. Вместе с клубом испанец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.

В субботу, 3 июня «ПСЖ» сыграет против «Клермона» в 38-м туре чемпионата Франции. Этот матч станет для Рамоса последним в составе парижан.