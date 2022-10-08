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Франция

8 октября, 23:05

Серхио Рамос получил две желтые карточки за 30 секунд в матче против «Реймса» и был удален с поля

Иван Шитик
Корреспондент
Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос был удален в конце первого тайма матча 10-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

Причем испанец умудрился получить две желтые карточки подряд за промежуток в 30 секунд.

Сначала испанец совершил жесткий фол, за что получил первое предупреждение, а потом что-то сказал главному судье матча, после чего увидел перед собой вторую желтую карточку и был выгнан с поля.

В карьере Рамоса это уже 21-й удаление с учетом всех матчей в чемпионатах Испании и Франции. В XXI веке ни один футболист из топ-5 чемпионатов Европы не удалялся чаще.

Серхио Рамос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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