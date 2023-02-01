Серхио Рамос получил травму головы в матче с «Монпелье»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не смог доиграть матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».

Уже в первом тайме 36-летний испанец был заменен. В одном из эпизодов он столкнулся головами с соперником и ему потребовалась помощь врачей.

Напомним, что в первом тайме парижане также потеряли из-за травмы нападающего Килиана Мбаппе.