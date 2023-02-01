Серхио Рамос получил травму головы в матче с «Монпелье»

Сегодня, 23:33
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не смог доиграть матч 21-го тура чемпионата Франции против «Монпелье».
Уже в первом тайме 36-летний испанец был заменен. В одном из эпизодов он столкнулся головами с соперником и ему потребовалась помощь врачей.
Напомним, что в первом тайме парижане также потеряли из-за травмы нападающего Килиана Мбаппе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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