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12 октября, 23:09

Серхио Рамос получил трехматчевую дисквалификацию и пропустит французское класико

Мария Гусева

Дисциплинарный комитет профессиональной футбольной лиги Франции вынес решения по матчам 10-го тура чемпионата Франции.

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос, заработавший за оскорбления арбитра красную карточку во встрече с «Реймсом» (0:0), дисквалифицирован на три матча, один из которых условно.

Таким образом, 36-летний испанец пропустит игры против «Марселя» (16 октября) и «Аяччо» (21 октября).

Также одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек получил нападающий «ПСЖ» Неймар, но он сможет сыграть с «Марселем», так как решение по этому делу вступает в силу 18 октября.

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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