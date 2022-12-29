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Франция

29 декабря, 22:45

«Просто «Король». Футбол тебя никогда не забудет». Серхио Рамос выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос выразил соболезнования в связи со смертью прославленного бразильского футболиста Пеле.

«Легенда, историческая фигура. Просто «Король». Футбол тебя никогда не забудет. Покойся с миром, Пеле», — написал Рамос в социальных сетях.

Единственный в истории трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания.

Международная федерация футбола призвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

В 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то, что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх.

Пеле
Серхио Рамос
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