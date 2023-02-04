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Сегодня, 09:30

Рамос: «Я страдал, играя против Месси»

Рамос назвал Месси лучшим игроком в истории футбола
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник французского «ПСЖ» Серхио Рамос назвал своего одноклубника нападающего Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

«В течение нескольких лет я страдал, играя против Месси. Сейчас я наслаждаюсь игрой с ним. Он лучший игрок из тех, кого когда-либо создавал футбол», — сказал Рамос клубному телевидению «ПСЖ».

35-летний аргентинец выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 23 матча, забил 14 мячей и отдел 14 результативных передач.

Лионель Месси
Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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