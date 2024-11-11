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Сегодня, 13:21

Шунин: «Сафонов может вытеснить Доннарумму из основного состава «ПСЖ»

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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«У меня с Сафоновым отличные отношения. Мы с ним много переписывались, когда он уже перешел в «ПСЖ». Я, со своей стороны, Матвею хочу пожелать только удачи. Думаю, он может вытеснить Доннарумму из основного состава. Ему все по силам. Главное, чтобы Матвей верил в себя. Сафонов — один из сильнейших вратарей в нашей стране. Он точно не просто так уехал за большие деньги в топ-клуб», — сказал Шунин Legalbet.

Сафонов перешел из «Краснодара» в «ПСЖ» летом 2024 года. Французский клуб заплатил за него 20 миллионов евро. Голкипер заключил контракт с парижанами до лета 2029 года. В сезоне-2024/25 25-летний россиянин провел четыре матча за команду во всех турнирах, пропустил два гола и дважды сыграл на ноль.

Источник: Legalbet
Антон Шунин
Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

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