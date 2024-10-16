Шведская полиция запросила показания Мбаппе в ходе расследования дела об изнасиловании

Форварду «Реала» и сборной Франции Килиану Мбаппе необходимо дать показания шведской полиции в ходе расследования дела об изнасиловании, сообщает RMC Sport.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая в Швеции женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.