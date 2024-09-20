Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:29

Слушание о разделе имущества Сафонова и его бывшей жены перенесли на октябрь

Сергей Разин
корреспондент
Матвей Сафонов.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Судебное заседание по делу о разделе имущества вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и его бывшей жены Анастасии перенесено на 23 октября, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал судов общей юрисдикции города Москвы.

Очередное заседание суда назначили на 20 сентября, но оно было перенесено.

Матвей Сафонов. На что пойдут алименты Сафонова: его бывшая жена запросила на содержание дочери 18,6 миллиона рублей в год

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет, для того чтобы реализоваться в жизни.

Источник: РИА Новости
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Сегодня
Вчера
Неделя