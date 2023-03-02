СМИ: ФИФА планирует купить стадион «Стад де Франс» после Олимпиады-2024

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует принять участие в тендере на покупку стадиона «Стад де Франс», сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.

По информации издания, глава ФИФА Джанни Инфантино уже обсуждал покупку стадиона с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время встречи 15 февраля в Париже.

Сообщается, что помогать ФИФА в переговорах буде Ноэль Ле Гре, который ушел в отставку с поста президента Федерации футбола Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Стоимость объекта оценивается в 600 миллионов евро.