СМИ: ФИФА планирует купить стадион «Стад де Франс» после Олимпиады-2024

Сегодня, 17:41
Международная федерация футбола (ФИФА) планирует принять участие в тендере на покупку стадиона «Стад де Франс», сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Equipe.
По информации издания, глава ФИФА Джанни Инфантино уже обсуждал покупку стадиона с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время встречи 15 февраля в Париже.
Сообщается, что помогать ФИФА в переговорах буде Ноэль Ле Гре, который ушел в отставку с поста президента Федерации футбола Франции из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Стоимость объекта оценивается в 600 миллионов евро.