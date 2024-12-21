Sofascore включил Головина в сборную года в чемпионате Франции

Портал Sofascore включил полузащитника «Монако» Александра Головина в команду года чемпионата Франции.

Российский хавбек получил оценку 7,53. Это четвертый самый высокий показатель в символической команде.

Символическая сборная года чемпионата Франции от Sofascore:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») — 7,42

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»; 7,63), Тило Керер («Монако»; 7,21), Эммануэль Агбаду («Реймс»; 7,17), Кристофер Опери («Гавр»; 7,24)

Полузащитники: Витинья («ПСЖ»; 7,57), Ли Кан Ин («ПСЖ»; 7,41), Александр Головин («Монако»; 7,53)

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ»; 7,64), Джонатан Дэвид («Лилль»; 7,32), Брэдли Барколя («ПСЖ»; 7,33)

Головин в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Монако».