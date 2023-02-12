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Сегодня, 17:16

Соломатин хочет, чтобы Головин оказался в великом европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин оценил игру полузащитника Александра Головина за «Монако».

«Перерос ли Головин уровень «Монако»? Это не самая слабая европейская команда. Сейчас клуб идет на третьем месте в чемпионате Франции. Безусловно есть команды гораздо сильнее «Монако». Если Головин перерос уровень «Монако», это подтвердит его трансфер в какой-то другой клуб. Пусть Александр дальше продолжает так играть. Хочется, чтобы Головин оказался в каком-нибудь великом европейском клубе. Осуществится ли его мечта играть в Англии? Надеюсь и верю в это», — приводит слова Соломатина «РБ Спорт».

26-летний Головин забил пять голов и сделал шесть результативных передач в 22 матчах текущего сезона лиги 1.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-solomatin-hochetsya-chtoby-golovin-okazalsya-v-kakom-nibud-velikom-evropejskom-klube/
Александр Головин
Андрей Соломатин
Футбол
ФК Монако
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