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Франция

Сегодня, 16:37

Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам присоединился к тренерскому штабу по ходу матча с «Лиллем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Советник «ПСЖ» по спортивным вопросам Луиш Кампуш по ходу матча 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» присоединился к тренерскому штабу команды на скамейке запасных, пишет журналист Адриен Гренье.

Кампуш изначально наблюдал за матчем с трибуны. Но после того, как «Лилль» повел со счетом 3:2, он спустился на скамейку запасных и стал помогать главному тренеру парижан Кристофу Гальтье.

Напомним, что парижский клуб выиграл только два из последних пяти матчей в чемпионате Франции.

Тем не менее, пока «ПСЖ» сохраняет лидерство в турнирной таблице лиги 1, имея после 23 матчей 54 набранных очка.

ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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