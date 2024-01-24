Sport Bild: Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение летом перейти в «Реал», информирует Sport Bild.

По информации источника, 25-летний француз хочет выиграть Лигу чемпионов с мадриской командой. Отмечается, что Мбаппе запрашивает у «Реала» зарплату в размере 70 миллионов евро в год. При этом президент клуба Флорентино Перес, который взял переговоры в свои руки, предлагает игроку около 35 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в июне 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.

20 января появилась информация о том, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор пригрозил руководству клуба уйти из команды, если «сливочные» приобретут Мбаппе.