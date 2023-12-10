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Сегодня, 14:59

Sport.fr: «ПСЖ» и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе

Виктория Кравченко
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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«Реал» и «ПСЖ» договорились о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в следующем сезоне, пишет Sport.fr.

По данным источника, парижане получат за 24-летнего футболиста компенсацию, даже несмотря на то, что контракт француза истекает в июне 2024 года, и он станет свободным агентом.

Кроме того, Мбаппе будет получать в мадридском клубе 35 миллионов евро после вычета налогов. «Реал» предоставит игроку все права на использование его образа за пределами футбольного поля, что является уникальным случаем для клуба.

Контракт нападающего с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 14 матчей в лиге 1, забил 15 голов и отметился двумя результативными передачами.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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