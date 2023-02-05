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Сегодня, 16:08

Спортдиректор «ПСЖ» обвинил «Челси» в срыве трансфера Зиеша

Иван Шитик
Корреспондент
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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос назвал виновника в несостоявшемся переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

«Мы сделали все. Но, как и со всеми трансферами, все три стороны должны отработать на высшем уровне. Это сделал «ПСЖ», сам Зиеш, но, к сожалению, в последний момент не Челси», — цитирует функционера L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

Клубы не смогли вовремя отправить необходимые документы на регистрацию. Руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Челси
Хаким Зиеш
0
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