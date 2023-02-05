Спортдиректор «ПСЖ» обвинил «Челси» в срыве трансфера Зиеша

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос назвал виновника в несостоявшемся переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.

«Мы сделали все. Но, как и со всеми трансферами, все три стороны должны отработать на высшем уровне. Это сделал «ПСЖ», сам Зиеш, но, к сожалению, в последний момент не Челси», — цитирует функционера L'Equipe со ссылкой на Telefoot.

Клубы не смогли вовремя отправить необходимые документы на регистрацию. Руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.

Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.