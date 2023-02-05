Спортдиректор «ПСЖ» обвинил «Челси» в срыве трансфера Зиеша

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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос назвал виновника в несостоявшемся переходе полузащитника «Челси» Хакима Зиеша.
«Мы сделали все. Но, как и со всеми трансферами, все три стороны должны отработать на высшем уровне. Это сделал «ПСЖ», сам Зиеш, но, к сожалению, в последний момент не Челси», — цитирует функционера L'Equipe со ссылкой на Telefoot.
Клубы не смогли вовремя отправить необходимые документы на регистрацию. Руководство «Челси» трижды прислало неверные документы, и это привело к тому, что сделку не успели закрыть до дедлайна.
Контракт 29-летнего марокканца с «Челси» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования