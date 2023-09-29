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Сегодня, 16:45

Спортивный психолог объяснила, почему Бека-Бека в ближайшее время нельзя допускать к играм в «Ницце»

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Спортивный психолог Александра Хусаинова в комментарии для «СЭ» рассказала, что следует сделать бывшему полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека после попытки суицида.

«Однозначно игроку нужен перерыв. Потому что суицидальное поведение является выходящим за норму привычного поведения. Нужна работа не просто с психологами, а с психиатрами или психотерапевтами. Допускать его к работе не то что нельзя, это для него не полезно. Мы должны говорить о безопасности спортсменов и игроков. Для него это небезопасно, потому что любая игра — это стресс. Спустя время он сможет реабилитироваться. Это не говорит о том, что человека вычеркнут на всю жизнь из общества. Естественно, здесь стоит решать врачам, насколько он готов как физически, так и психологически. Причем специалистам, которые непосредственно с ним контактируют», — сказала Хусаинова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

29 сентября стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. На данный момент футболист находится в безопасности.

Француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22. 22-летний футболист провел 28 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 результативными передачами. В августе прошлого года он перешел в «Ниццу».

Алексис Бека-Бека чуть не&nbsp;спрыгнул с&nbsp;моста. Бывший футболист «Локомотива» чуть не спрыгнул с моста. Что произошло с Бека-Бека?

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ницца
Алексис Бека-Бека
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