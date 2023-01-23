«Стад де Франс» готов принимать матчи «ПСЖ»

Сегодня, 08:40
Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», сообщил, что готов принимать матчи «ПСЖ».
«Мы уже тридцать лет предлагаем «ПСЖ» играть на «Стад де Франс». Но руководство и болельщики до сих пор всегда отвечали нам, что не заинтересованы», — приводит слова Коппи RMC Sport.
Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово потратить 500 миллионов евро на реконструкцию домашнего стадиона и увеличить вместимость арены с 48 до 60 тысяч мест. Однако парижский клуб готов вложиться в строительство, только если получит полный контроль над стадионом, и уже сделал предложение в 40 миллионов. Французский клуб уже вложил в стадион 85 миллионов евро в реконструкцию к Евро-2016. Клуб арендовал арену на 30 лет. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс» не будет продан «ПСЖ».
После 19 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков.