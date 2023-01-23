«Стад де Франс» готов принимать матчи «ПСЖ»

Пьер Коппи, президент компании VINCI Concessions, управляющей «Стад де Франс», сообщил, что готов принимать матчи «ПСЖ».

«Мы уже тридцать лет предлагаем «ПСЖ» играть на «Стад де Франс». Но руководство и болельщики до сих пор всегда отвечали нам, что не заинтересованы», — приводит слова Коппи RMC Sport.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово потратить 500 миллионов евро на реконструкцию домашнего стадиона и увеличить вместимость арены с 48 до 60 тысяч мест. Однако парижский клуб готов вложиться в строительство, только если получит полный контроль над стадионом, и уже сделал предложение в 40 миллионов. Французский клуб уже вложил в стадион 85 миллионов евро в реконструкцию к Евро-2016. Клуб арендовал арену на 30 лет. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс» не будет продан «ПСЖ».

После 19 туров «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 47 очков.