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Сегодня, 12:54

Стала известна позиция Мбаппе по поводу выбора будущего клуба

Алина Савинова
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Стал известен основной фактор, на основании которого нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен принять решение о выборе будущей команды.

По информации L'Equipe, один из главных факторов для 24-летнего игрока — долгосрочность проекта клуба. Также отмечается, что футболист не будет принимать решение по будущему в «ПСЖ», отталкиваясь от выступления команды в Лиге чемпионов.

Ранее Sport.fr сообщал, что «Реал» и «ПСЖ» договорились о переходе нападающего в следующем сезоне. Отмечалось, что парижане получат за игрока компенсацию, даже несмотря на то, что контракт француза истекает в июне 2024 года, и он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился двумя результативными передачами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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