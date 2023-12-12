Стала известна позиция Мбаппе по поводу выбора будущего клуба

Стал известен основной фактор, на основании которого нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен принять решение о выборе будущей команды.

По информации L'Equipe, один из главных факторов для 24-летнего игрока — долгосрочность проекта клуба. Также отмечается, что футболист не будет принимать решение по будущему в «ПСЖ», отталкиваясь от выступления команды в Лиге чемпионов.

Ранее Sport.fr сообщал, что «Реал» и «ПСЖ» договорились о переходе нападающего в следующем сезоне. Отмечалось, что парижане получат за игрока компенсацию, даже несмотря на то, что контракт француза истекает в июне 2024 года, и он станет свободным агентом.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился двумя результативными передачами.