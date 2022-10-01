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Франция

Сегодня, 10:38

Стала известна причина конфликта Мбаппе и Неймара

Иван Торопцев
Корреспондент
Килиан Мбаппе и Неймар.
Фото Global Look Press

Стала известна причина конфликта между форвардами «ПСЖ» Килианом Мбаппе и Неймаром, сообщает L'Equipe.

По данным источника, проблема в недисциплинированности бразильского футболиста. Сообщается, что Мбаппе на протяжении двух сезонов не нравилось отношение Неймара к делу. После продления контракта с «ПСЖ» Килиан настаивал на том, чтобы клуб продал бразильца.

Ранее у игроков был конфликт из-за исполнения 11-метровых ударов. Бразильца не устроил тот факт, что француза назначили штатным пенальтистом команды.

Также сообщалось, что Неймар недоволен эгоистичным поведением Мбаппе на поле, а французский футболист — растущим влиянием бразильца в раздевалке.

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 10 голов в 9 матчах за «ПСЖ», у Неймара 11 мячей и 8 результативных передач в 11 играх за парижан.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Kylian-mbappe-neymar-recit-d-une-relation-cordiale-mais-tumultueuse/1356542
Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
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