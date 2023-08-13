Стала известна возможная зарплата Неймара в «Аль-Хиляле»

Стала известна возможная зарплата форварда «ПСЖ» Неймара, которую он будет получать в «Аль-Хиляле», сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна.

В СМИ писали, что бразилец в ближайшее время станет игроком саудовского клуба.

По данным источника, «Аль-Хиляль» предложил Неймару более 100 миллионов евро за сезон. В клубе уверены в успешном закрытии сделки.

31-летний футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. С того момента нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

Неймар не попал в заявку «ПСЖ» на матч 1-го тура лиги 1 против «Лорьяна» (0:0).