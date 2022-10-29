Стали известны финансовые потери «ПСЖ» за сезон-2021/22

Сегодня, 16:06
Выяснилось, сколько «ПСЖ» потерял денег за сезон-2021/22, сообщил L'Equipe. Сумма убытков составила 370 миллионов евро. Сумма настолько крупная из-за нового контракта форварда Килиана Мбаппе.
«ПСЖ» должен будет скорректировать свои счета в течение следующих трех сезонов, до лета 2025 года. Вес фонда заработной платы должен будет постепенно снижаться и не превышать 70 процентов дохода в период с 2025 по 2026 год.
«ПСЖ» также обязался каждые шесть месяцев отчитываться перед УЕФА о ходе своей ситуации с «промежуточными финансовыми целями».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования