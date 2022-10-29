Стали известны финансовые потери «ПСЖ» за сезон-2021/22

Выяснилось, сколько «ПСЖ» потерял денег за сезон-2021/22, сообщил L'Equipe. Сумма убытков составила 370 миллионов евро. Сумма настолько крупная из-за нового контракта форварда Килиана Мбаппе.

«ПСЖ» должен будет скорректировать свои счета в течение следующих трех сезонов, до лета 2025 года. Вес фонда заработной платы должен будет постепенно снижаться и не превышать 70 процентов дохода в период с 2025 по 2026 год.

«ПСЖ» также обязался каждые шесть месяцев отчитываться перед УЕФА о ходе своей ситуации с «промежуточными финансовыми целями».