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Сегодня, 13:53

Стало известно, на каких условиях «Реал» готов подписать Мбаппе

Виталий Косик
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
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Стало известно, на каких условиях «Реал» будет готов пойти на трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации издания L'Equipe, в мадридском клубе хотят, чтобы француз пошел на снижение зарплаты и был готов выступать не на левом фланге атаки, где играет Винисиус Жуниор.

Сегодня, 24 мая, стало известно, что француз не собирается пользоваться опцией, которая позволяет ему продлить соглашение с парижанами до конца июня 2025 года.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 он забил 40 голов и сделал 9 результативных передач в 41 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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