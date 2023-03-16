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Франция

16 марта, 09:24

Стали известны условия, при которых Месси продлит контракт с «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов продлить контракт с парижанами, но при определенных условиях, сообщает Marca.

По данным издания, футболист продолжит выступать за французский клуб, если «ПСЖ» будет и дальше возглавлять Кристоф Гальтье, а также если парижане усилятся в летнее трансферное окно. Кроме того, аргентинец должен быть уверен, что клуб сможет продлить с ним контракт в условиях ограничений со стороны финансового фэйр-плей.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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