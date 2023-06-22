Стало известно, что Месси сказал Мбаппе перед своим уходом из «ПСЖ»

Аргентинский нападающий Лионель Месси посоветовал форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе перейти в «Реал» перед своим уходом из парижской команды.

«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова Месси Defensa Central.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Летом 2023-го стало известно, что 35-летний Месси перейдет в «Интер Майами».