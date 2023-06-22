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Сегодня, 15:25

Стало известно, что Месси сказал Мбаппе перед своим уходом из «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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Аргентинский нападающий Лионель Месси посоветовал форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе перейти в «Реал» перед своим уходом из парижской команды.

«Я бы предпочел, чтобы ты перешел в «Барселону», но если ты хочешь перейти в «Реал», то сделай это, ты заслуживаешь по-настоящему хорошего проекта. Ты — победитель», — приводит слова Месси Defensa Central.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Летом 2023-го стало известно, что 35-летний Месси перейдет в «Интер Майами».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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