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Франция

29 марта, 18:30

Черчесов — о Сафонове в «ПСЖ»: «Если Доннарумма уйдет, то на его место возьмут другого голкипера, скучно Матвею не будет»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов в интервью «СЭ» выразил свое мнение о наших легионерах, выступающих во Франции.

— Головин — один из лидеров «Монако». Сейчас у него травма, а так это один из ключевых футболистов своей команды. Наш тренерский штаб ощутил это на себе в период работы в «Ференцвароше», когда попали в одну группу с «Монако» в Лиге Европы. С Кузяевым давно не общался, но это очень качественный игрок и большой профессионал. Похоже, что в «Гавре» его замучили повреждения, и можно только пожелать Далеру побыстрее выйти из этой череды: пока не играешь, твой конкурент готов занять место и не захочет его просто так отдавать. Так всегда было и будет.

Что касается Сафонова, то он ведь неплохо проявил себя в тех матчах, когда ему давали шанс. Но понятно, что в первый сезон выиграть конкуренцию у Доннаруммы практически невозможно. Да, где-то читал, что итальянский вратарь не является идеалом для главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике, но все равно тот не может резко убрать Доннарумму из ворот. Хотя Матвей и Джанлуиджи ровесники, у второго и международного опыта гораздо больше — как в сборной, так и в клубах, — и титулов. От этого никуда не деться.

— А как быть с громкими ошибками Доннаруммы? Вы видели, например, что он сотворил в недавнем матче за сборную против Германии?

— Да, видел. Честно говоря, не думал, что Италия вообще способна пропускать такие голы, это что-то странное. Но в футболе всякое бывает. Да, Доннарумма неприятно удивил в том эпизоде в Дортмунде. Но давайте вспомним, что незадолго до этого он вытащил в Лиге чемпионов послематчевую серию пенальти против лучшей команды Англии. Мощный «Ливерпуль» вылетел из самого престижного европейского клубного турнира именно из-за Джанлуиджи, и это видела вся Европа. Так что такого вратаря не спрятать в запас.

Сафонову надо и дальше упорно работать и пользоваться своими шансами — ну а жизнь покажет. Если Доннарумма уйдет, то на его место возьмут другого сильного голкипера, так что скучно Матвею точно не будет.

Станислав Черчесов.Станислав Черчесов: «Ростов» и «Динамо»? Изучил пост в Telegram — талантливо написано, мне понравилось»

Александр Головин
Матвей Сафонов
Станислав Черчесов
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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