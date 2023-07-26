Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 04:27

Стартовали переговоры между агентом Мбаппе и «Аль-Хилялем»

Евгений Козинов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Telegram Дзен

Представители нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе начали переговоры с «Аль-Хилялем» по поводу возможного перехода 24-летнего француза в клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает AS, стороны обсуждают длительность контракта. Футболист хочет однолетнее соглашение, чтобы затем перебраться в «Реал», а клуб рассчитывает на двухлетний договор.

24 июля появилась информация, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» 300 миллионов евро за форварда, а самому Мбаппе готов платить 700 миллионов евро в год и гарантировать бесплатный уход в «Реал» следующим летом.

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Мбаппе в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе. Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Килиан Мбаппе
Футбол
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
В Иркутской области водитель тягача устроил ДТП с двумя погибшими
На Украине сообщили о повреждении промышленных объектов в Харьковской области
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за самоубийства пассажира
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Болт о 700 миллионах евро для Мбаппе: «Я готов возобновить карьеру ради этой зарплаты»