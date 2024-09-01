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Да Коста — о Мбаппе: «Во Франции он популярен как Зидан»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Французский нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста в интервью «СЭ» прокомментировал переход футболиста Килиана Мбаппе в «Реал».

— Вы — болельщик «ПСЖ». Как отнеслись к переходу Килиана Мбаппе в «Реал»?

— Это хорошо для него. И для команды тоже. Клуб не должен зависеть от одного игрока. И иногда, когда в команде нет одной суперзвезды, результат даже лучше.

— Насколько Мбаппе популярен во Франции? Его можно сравнить с Зиданом?

— Конечно. Он такой же популярный, как Зидан. С развитием медиа и СМИ Мбаппе — самый известный французский спортсмен.

Стефан Да&nbsp;Коста. «Я хочу играть в России до конца карьеры. Мотивация — Кубок Гагарина». Интервью француза Да Косты

— Что не получается у «ПСЖ» в Лиге чемпионов?

— Раньше вы спрашивали про «Автомобилист». Что наша команда не проходила первый раунд, что рано вылетала из плей-офф. То же самое с «ПСЖ». У клуба еще нет культуры победителей в той же Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» тоже прошел через это, а сейчас это — топ-клуб. Требуется время: выиграть чемпионат, лучше и лучше играть в Лиге чемпионов. Придет время и для больших трофеев «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Стефан Да Коста
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
ХК Автомобилист
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