Степанова и Букин: «Мы точно решили, что после паузы выйдем на лед и будем продолжать»

Сегодня, 11:56
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что планировали возвращение на лед перед тем, как вынужденно приостановить карьеру в связи с беременностью партнерши.
— За прошедший год, когда Саша стала мамой, а Ваня катался в «Ледниковом периоде», у вас не появлялось мыслей, что лучше переключиться на шоу и закончить со спортом?
— У меня таких мыслей не было, — сказала Степанова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
— Мы все это обсуждали, когда Сашка была еще на раннем сроке беременности, и уже тогда совершенно точно решили, что после паузы выйдем на лед и будем продолжать. У нас не пропало желание кататься, и того, что было в нашей карьере, для нас недостаточно. Мы хотим попробовать себя в новом, в чем-то другом, поэтому изначально не было никаких сомнений. Была неопределенность: когда это произойдет, когда Саша восстановится после родов, когда сможет начать тренировки — а все остальное было предельно ясно. Мы были уверены, что продолжим, — добавил Букин.
Для дуэта Степанова/Букин выступление на контрольных прокатах сборной России стало первым после полуторагодичного перерыва — Степанова уходила в декрет. В межсезонье спортсмены приняли участие в шоу Ильи Авербуха.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|5
|3
|2
|0
|15-7
|11
|
2
|Брест
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
3
|Ницца
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
4
|Марсель
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
5
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|10-6
|8
|
6
|Лилль
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
7
|Метц
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
8
|Ренн
|5
|1
|4
|0
|10-6
|7
|
9
|Реймс
|5
|2
|1
|2
|9-7
|7
|
10
|Страсбур
|5
|2
|1
|2
|6-8
|7
|
11
|Гавр
|5
|1
|3
|1
|8-6
|6
|
12
|Лорьян
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|
13
|Тулуза
|5
|1
|3
|1
|5-6
|6
|
14
|Монпелье
|5
|1
|2
|2
|9-9
|5
|
15
|Нант
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
16
|Лион
|5
|0
|2
|3
|3-10
|2
|
17
|Клермон Фут
|5
|0
|1
|4
|4-10
|1
|
18
|Ланс
|5
|0
|1
|4
|4-11
|1
|22.09
|22:00
|
Монако – Ницца
|- : -
|23.09
|18:00
|
Нант – Лорьян
|- : -
|23.09
|22:00
|
Брест – Лион
|- : -
|24.09
|14:00
|
Метц – Страсбур
|- : -
|24.09
|16:00
|
Гавр – Клермон Фут
|- : -
|24.09
|16:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|24.09
|18:05
|
Монпелье – Ренн
|- : -
|24.09
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
|26.09
|22:00
|
Лилль – Реймс
|- : -