Степанова и Букин: «Мы точно решили, что после паузы выйдем на лед и будем продолжать»

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин рассказали, что планировали возвращение на лед перед тем, как вынужденно приостановить карьеру в связи с беременностью партнерши.

— За прошедший год, когда Саша стала мамой, а Ваня катался в «Ледниковом периоде», у вас не появлялось мыслей, что лучше переключиться на шоу и закончить со спортом?

— У меня таких мыслей не было, — сказала Степанова в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

— Мы все это обсуждали, когда Сашка была еще на раннем сроке беременности, и уже тогда совершенно точно решили, что после паузы выйдем на лед и будем продолжать. У нас не пропало желание кататься, и того, что было в нашей карьере, для нас недостаточно. Мы хотим попробовать себя в новом, в чем-то другом, поэтому изначально не было никаких сомнений. Была неопределенность: когда это произойдет, когда Саша восстановится после родов, когда сможет начать тренировки — а все остальное было предельно ясно. Мы были уверены, что продолжим, — добавил Букин.