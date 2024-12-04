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Сторожук считает, что Сафонов достоин быть первым номером в «ПСЖ»

Диана Андрющенко
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Бывший главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук, ныне возглавляющий «Арсенал», высказался о выступлении экс-голкипера «быков» за «ПСЖ».

«Конечно (Следит за российским вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым. — Прим. «СЭ»). Я стараюсь следить за всеми, Матвей не исключение. Игра Доннаруммы способствует тому, чтобы Сафонов был первым номером в «ПСЖ». Он этого достоин. Это момент доверия и расположения главного тренера. Я думаю, что это не за горами, по крайней мере мне бы этого хотелось. В ментальном плане Матвей всегда был сильным. Я думаю, что он не утратил это качество. Еще в юношеском возрасте он показывал взрослый футбол. Поэтому думаю, что именно в ментальном плане все в порядке. Он обладает высоким набором качеств, которые ему позволяют показывать такой уровень. В «ПСЖ» не берут абы кого. Уверен, что такой вызов Сафонов заслужил», — цитирует Сторожука Metaratings.

25-летний голкипер перешел в «ПСЖ» в прошедшее трансферное окно. В этом сезоне российский вратарь провел 6 матчей, отстояв 3 встречи на ноль.

Источник: Metaratings
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Александр Сторожук
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