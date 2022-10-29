«Марсель» не удержал победу над «Страсбуром», пропустив на 90+4-й минуте

29 октября, 23:57
«Марсель» в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.
В составе «Олимпика» забивали Амаду Дьенг и Исса Каборе. У хозяев один гол на счету Лебо Мотиба.
«Марсель» с 24 очками расположился на 5-м месте в лиге 1. «Страсбур» с 10 очками — на 16-й строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования