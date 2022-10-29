«Марсель» не удержал победу над «Страсбуром», пропустив на 90+4-й минуте

«Марсель» в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:2.

В составе «Олимпика» забивали Амаду Дьенг и Исса Каборе. У хозяев один гол на счету Лебо Мотиба.

«Марсель» с 24 очками расположился на 5-м месте в лиге 1. «Страсбур» с 10 очками — на 16-й строчке.