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«Страсбур» — «Монако»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Страсбур» сыграет с «Монако» в чемпионате Франции по футболу 9 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото AFP
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«Страсбур» сыграет с «Монако» в 11-м туре чемпионата Франции по футболу в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Страсбур» — «Монако» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры в России покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

По итогам 10-ти туров лиги 1 команда из Страсбурга набрала 13 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Монегаски идут на третьей строчке чемпионата, в их активе — 20 баллов.

Франция. Лига 1. 11-й тур
09 нояб, 19:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
Монако

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Монако
ФК Страсбур

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