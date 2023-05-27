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Франция

27 мая, 23:50

«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции

Виталий Косик
Корреспондент
«ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции.
Фото AFP
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«ПСЖ» в гостях сыграл вничью со «Страсбуром» в матче 37-го тура чемпионата Франции — 1:1.

Счет в матче открыл форвард парижан Лионель Месси и благодаря этому голу вышел на первое место в списке бомбардиров в истории топ-5 лиг Европы.

Ответный мяч забил нападающий «Страсбура» Кевин Гамейро.

После этого матча «ПСЖ» оформил досрочное чемпионство в лиге 1, набрав 85 очков. Вторым идет «Ланс» с 81 очком за тур до конца чемпионата.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:1
ПСЖ

«Тулуза» дома сыграла вничью с «Осером» — 1:1. В составе хозяев отличился Закария Абухляль. За «Осер» забил Райан Равелосон.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
1:1
Осер

«Лион» дома разгромил «Реймс» — 3:0. В составе победителей отметились Александр Ляказетт и Максенс Какере. Также автогол забил защитник «Реймса» Эммануэль Агбаду.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
3:0
Реймс

«Клермон» дома обыграл «Лорьян» — 2:0. В составе хозяев забили Саиф-Эддин Хауи и Максимилиано Кофрие.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:0
Лорьян

«Ницца» на выезде одержала волевую победу над «Монпелье» — 3:2. Первые для мяча в этой встрече забил Тежи Саванье, затем гости ответили тремя голами, их авторами стали Росс Баркли и Гаэтан Лаборде, который оформил дубль.

Франция. Лига 1. 37-й тур
27 мая, 22:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
2:3
Ницца
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лион
ФК Лорьян
ФК Монпелье
ФК Ницца
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
ФК Страсбур
ФК Тулуза
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