«Ренн» в большинстве победил «Страсбур»

1 октября, 19:58
«Ренн» победил «Страсбур» в матче 9-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.
«Страсбур» с 28-й минуты игры в меньшинстве после удаления защитника Жерзиньо Ньямси.
«Ренн» набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Страсбур» остается единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы в сезоне: 5 очков и 18-е место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования