«Ренн» в большинстве победил «Страсбур»

«Ренн» победил «Страсбур» в матче 9-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

«Страсбур» с 28-й минуты игры в меньшинстве после удаления защитника Жерзиньо Ньямси.

«Ренн» набрал 15 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Страсбур» остается единственной командой, которая пока не одержала ни одной победы в сезоне: 5 очков и 18-е место.