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Франция

Сегодня, 18:59

«Тулуза» одержала волевую победу над «Страсбуром»

Руслан Минаев
«Страсбур» — «Тулуза».
Фото Global Look Press
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«Тулуза» в гостях обыграла «Страсбур» в матче 20-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На гол Кевина Гамейро гости ответили дублем Тиса Даллинга. Гамейро в концовке матча заработал прямую красную карточку.

«Тулуза» с 26 очками занимает 10-е место в лиге 1. «Страсбур» опустился в зону вылета с 15 очками.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade de la Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:2
Тулуза

«Монпелье» на выезде обыграл «Осер» — 2:0. Дублем в составе гостей отметился Стефи Мавидиди. За хозяев в концовке матча пенальти не забил Бирама Туре.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
0:2
Монпелье

«Брест» дома разгромил «Анже» — 4:0. Забивали: Жереми Ле Дурон, Стив Мунье, Франк Онора, Пьерр Ле-Мелу.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
4:0
Анже

«Клермон» дома сыграл в нулевую ничью с «Нантом» — 0:0.

Франция. Лига 1. 20-й тур
29 янв, 17:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
0:0
Нант
ФК Анже
ФК Брест
ФК Клермон Фут
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Осер
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
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