Суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей

Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и оставил решение Никулинского суда без изменений, сообщает Baza.

Теперь 25-летний футболист должен выплатить Анастасии Сафоновой 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

Отмечается, что адвокаты российского голкипера планируют обжаловать это решение.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.