Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Франция. Новости
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:49

Суд обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей

Алина Савинова
Telegram Дзен

Московский городской суд удовлетворил требования со стороны бывшей жены вратаря «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова и оставил решение Никулинского суда без изменений, сообщает Baza.

Теперь 25-летний футболист должен выплатить Анастасии Сафоновой 60 миллионов рублей алиментов и ежемесячно отдавать бывшей супруге на дочь 25 процентов от зарплаты.

Отмечается, что адвокаты российского голкипера планируют обжаловать это решение.

В феврале Сафонов проиграл суд своей бывшей супруге, по решению которого его обязали выплачивать девушке четверть доходов в качестве алиментов на ребенка. 8 июля новичок «ПСЖ» попросил суд снизить алименты с 25 процентов от зарплаты до 300 тысяч рублей. Помимо этого, у голкипера накопился долг по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

Ранее Анастасия Сафонова заявила, что ее дочери Майе нужны 238 миллионов рублей за 15 лет для того, чтобы реализоваться в жизни.

Источник: https://t.me/bazabazon/30688
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
10
Обсудить
Читайте также
Умер знаменитый шведский тренер Свен-Еран Эрикссон
Каноиста Петрова во второй раз лишили золотой медали чемпионата мира
В Кремле пообещали ответ на действия Украины в Курской области
Махачкалинцы пишут гневные письма против судей, «Акрон» считает арбитров злодеями. Против новичков РПЛ действительно есть судейский заговор?
В Госдуме допустили появление новых программ льготной ипотеки
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марсель» и «Реймс» сыграли вничью в лиге 1