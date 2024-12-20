Суд отказал Сафонову в иске о нечинении препятствий в общении с ребенком

Адвокат бывшей супруги голкипера «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова сообщила, что Никулинский суд отклонил иск футболиста о нечинении препятствий в общении с ребенком его бывшей женой Анастасией Казачек.

Заседание прошло в пятницу, 20 декабря. Суд признал, что Казачек не нарушала право Сафонова на общение с ребенком.

«Суд установил порядок общения Сафонова М. Е. с ребенком строго в присутствии матери ребенка. Рассмотрение иска Сафонова о разделе автомобиля с детским креслом суд отложил на 5 февраля 2025 года», — приводит ТАСС слова адвоката.

17 декабря Хорошевский районный суд города Москвы отклонил иск Сафонова к бывшей жене на содержание дочери. В январе Никулинский суд обязал спортсмена выплачивать четверть его доходов на содержание ребенка.