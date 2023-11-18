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Франция

Сегодня, 03:09

Суперкубок Франции может пройти в столице ДР Конго

Евгений Козинов
Корреспондент
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Предстоящий матч Суперкубка Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Тулузой» может состояться в Киншасе, столице ДР Конго, сообщает Le Parisien.

Другим вариантом проведения считает стадион «Тулузы». Парижская команда выступает за этот вариант, чтобы не лететь в Африку.

Правительство ДР Конго оказывает давление на профессиональную футбольную лигу Франции, чтобы получить право на проведение этого матча.

Изначально Суперкубок Франции был запланирован на 5 августа и должен был состояться в Бангкоке, но был перенесен на начало января.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Тулуза
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