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Сычев посоветовал Сафонову учить французский язык для адаптации в «ПСЖ»

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Бывший футболист «Марселя» Дмитрий Сычев высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов должен выучить французский язык для быстрой адаптации в «ПСЖ»

«Я считаю, что переход Сафонова в ПСЖ — это прекрасная реклама уровня нашего чемпионата и топ-игроков, — приводит ТАСС слова Сычева. — Поэтому это однозначно успех и академии «Краснодара», и лично [владельца «Краснодара"] Сергея Николаевича Галицкого, который подготовил такого качественного игрока в топ-клуб. «Марсель» и ПСЖ — враги навек, как говорится, могу помочь только советом. Самое главное — учить язык и адаптироваться в коллективе».

30 мая журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПСЖ объявит о трансфере Сафонова в июне. Вратарь подпишет контракт до 2029 года, «Краснодар» установит свой трансферный рекорд по продаже игроков и суммарно получит 20 миллионов евро с учетом бонусов.

«Там все создано для футбола. Нужно просто показывать себя. Сафонов, конечно, соответствует уровню ПСЖ и чемпионата Франции, считаю, что у него хорошие перспективы стать номером 1. А потом попасть в топ-чемпионат», — добавил Сычев.

25-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара». За основную команду вратарь выступает с 2019 года, за это время он провел 175 матчей в различных турнирах, из них 53 «на ноль». За сборную России Сафонов принял участие в 13 играх.

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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