Сычев считает, что российский полузащитник Головин перерос уровень «Монако»

Бывший нападающий «Марселя» Дмитрий Сычев считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину нужно переходить в более сильную лигу.

«Мне кажется, что Александр уже перерос уровень «Монако», нужно двигаться дальше, в более сильный чемпионат. Все-таки Франция — это некий плацдарм для скачка выше, в топ-чемпионат, Франция точно таким не является. То, что он проводит хороший сезон, это факт, наконец-то адаптировался и показывает свой футбол. Для меня сильными чемпионатами являются Англия, Испания, в какой-то мере и Италия, но для меня топ — Англия. Ну и Германия, конечно», — приводит ТАСС слова Сычева.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин сыграл за французскую команду 37 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 7 результативных передач.