Тальяфико высказался о свисте болельщиков в адрес Месси

Защитник «Лиона» Николас Тальяфико высказался о поведении фанатов в матче 29-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (1:0).

Болельщики парижской команды освистывали форварда команды Лионеля Месси во время матча.

«К сожалению, такое случается и с нами. Это нормально, что люди хотят результатов и срываются на таких игроках, как Лео или Мбаппе. Они думают, что их спасет один игрок, но футбол — командный вид спорта. Будущее Месси? Увидим. На данный момент совершенно очевидно, что он хочет сделать все возможно, чтобы победить с «ПСЖ», — сказал Тальяфико ESPN.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков за 29 матчей.