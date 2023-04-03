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Франция

Сегодня, 17:29

Тальяфико высказался о свисте болельщиков в адрес Месси

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Лиона» Николас Тальяфико высказался о поведении фанатов в матче 29-го тура чемпионата Франции против «ПСЖ» (1:0).

Болельщики парижской команды освистывали форварда команды Лионеля Месси во время матча.

«К сожалению, такое случается и с нами. Это нормально, что люди хотят результатов и срываются на таких игроках, как Лео или Мбаппе. Они думают, что их спасет один игрок, но футбол — командный вид спорта. Будущее Месси? Увидим. На данный момент совершенно очевидно, что он хочет сделать все возможно, чтобы победить с «ПСЖ», — сказал Тальяфико ESPN.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 66 очков за 29 матчей.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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